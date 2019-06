Georgia: viceministro russo Karasin, adesione a Nato catastrofica per rapporti bilaterali

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha detto apertamente che il processo di adesione alla Nato della Georgia andrebbe velocizzato: agli occhi della Federazione Russa, tuttavia, una decisione del genere avrebbe un impatto catastrofico sui rapporti tra Mosca e Tbilisi. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Grigorj Karasin, in un’intervista rilasciata all’emittente “Radio Free Europe”. “Queste persone sono convinte che la Georgia potrebbe entrare a far parte di un blocco di paesi che funge da base per alcune delle attività contro la Federazione Russa promosse dalla comunità internazionale”, ha detto Karasin. (Rum)