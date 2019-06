Rifiuti: sequestrata nel Ragusano discarica abusiva con 30mila tonnellate di rifiuti pericolosi (2)

- Le indagini avrebbero evidenziato che per l’area della cava in questione, i titolari, nell’anno 2016, avevano ottenuto dall’assessorato Territorio ambiente della Regione Siciliana l’autorizzazione a effettuare un cosiddetto piano di recupero morfologico ambientale con il quale, a seguito della presentazione di uno specifico progetto, si è autorizzati a “riempire” una cava di materiali, in genere terre e rocce provenienti da altri scavi, non pericolosi e compatibili con le caratteristiche del terreno, al fine di riportare l’area al piano originario, senza conseguenze per l’ambiente e per le falde idriche sottostanti. Nel caso di specie, invece, secondo quanto potuto accertare nel corso delle indagini, i titolari, una volta ottenuta l’autorizzazione, avrebbero consentito il conferimento, protratto per almeno due anni, di un enorme quantitativo di rifiuti provenienti da un’altra attività di recupero e trattamento rifiuti presente in provincia di Ragusa, materiali aventi caratteristiche fisico-chimiche tali da essere ritenuti rifiuti speciali pericolosi e assolutamente non autorizzati né compatibili con le attività di recupero morfologico-ambientale autorizzate. (Ren)