Indonesia: alleato Subianto chiede protezione da funzionario che voleva uccidere

- Kivlan Zen, ex generale a due stelle accusato di essere coinvolto in un complotto per uccidere alti funzionari dell’amministrazione presidenziale di Joko Widodo, ha chiesto protezione proprio da uno dei suoi sospetti bersagli,m il ministero della Sicurezza Wiranto. Kivlan, ex membro del Comando della riserva strategica dell’Esercito (Kostrad), un reparto d’elite delle Forze armate indonesiane, è accusato di aver organizzato un complotto con l’impiego di sicari per uccidere Wiranto, il ministro degli Affari marittimi Luhut Pandjaitan, il capo dell’Intelligence nazionale Budi Gunawan e il consigliere presidenziale per l’intelligence Gories Mere. In un inatteso sviluppo, Kivlan ha inviato lettere a Wiranto e al ministro della Difesa, Ryamizard Ryacudu – comandante delle forze speciali indonesiane Kopassus – chiedendo protezione legale, e la sospensione della sua detenzione carceraria. (segue) (Fim)