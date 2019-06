Cina: premier Li, promuovere imprenditorialità di massa e innovazione (2)

- "L'imprenditorialità di massa e l'innovazione forniscono un forte sostegno all'occupazione. L'iniziativa ha creato ampie opportunità di lavoro per i cinesi, soprattutto i giovani. I governi a tutti i livelli dovrebbero approfondire le riforme per semplificare le approvazioni amministrative, delegare il potere a livelli più bassi e migliorare la regolamentazione e i servizi", ha affermato Li, aggiungendo che devono anche migliorare il contesto imprenditoriale e si devono attuare ulteriori misure per ridurre le tasse su scala più ampia. "Gli imprenditori e gli innovatori dovrebbero portare avanti lo spirito imprenditoriale, artigianale e professionale, stare coi piedi per terra andare alla ricerca dell'eccellenza per trasformare le loro idee in realtà", ha detto il premier, invitandoli a conquistare il mercato con prodotti e servizi che possono essere ben accolti dai consumatori. (Cip)