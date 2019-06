Cina: Amministrazione aviazione civile, 787 Max a terra fino garanzia sicurezza

- L'amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac) ha annunciato oggi che gli aerei Boeing 737 Max rimarranno a terra nel paese sino a quando sarà stata accertata la risoluzione di tutti i problemi di sicurezza del velivolo. Gu Xiaohong, vicedirettore del dipartimento degli affari generali della Caac, ha detto che l'amministrazione ha ricevuto notifica dall'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti (Faa) che alcuni aerei Boeing 737, incluso il Boeing 737 Max, potrebbero includere parti difettose nelle ali. La Faa ha rilasciato una dichiarazione in cui avverte che alcune componenti mobili delle ali, "potrebbero non soddisfare tutti i requisiti normativi applicabili in termini di resistenza e durata". "Le parti interessate possono essere soggette a guasti prematuri o crepe derivanti dal processo di fabbricazione improprio", ha affermato la Faa. (segue) (Cip)