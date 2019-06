Usa-Cina: 600 aziende sollecitano amministrazione Trump a superare disputa commerciale

- Oltre 600 aziende statunitensi, inclusi i colossi della grande distribuzione Walmart e Target, hanno firmato una lettera che sollecita la Casa Bianca a risolvere il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, avvertendo che i dazi a carico delle merci dei due paesi danneggiano le aziende e i consumatori statunitensi. La missiva è solo l’ultima inviata all’amministrazione del presidente Donald Trump dalla campagna “Tariffs Hurt the Hearthland”, una campagna nazionale contro i dazi sostenuta da oltre 150 gruppi commerciali di settori quali agricoltura, manifattura, vendita al dettaglio e industria tecnologica. La lettera è significativa per il numero delle aziende firmatarie, ed anche per la sua prossimità al summit del G-20 di Osaka in programma alla fine di questo mese, che dovrebbe coincidere con un incontro tra Trump e il presidente cinese, Xi Jinping. (segue) (Was)