Usa-Cina: 600 aziende sollecitano amministrazione Trump a superare disputa commerciale (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato giovedì 6 giugno che la sua amministrazione deciderà se estendere i dazi ai rimanenti 300 miliardi di dollari di merci d’importazione cinesi dopo l’incontro tra i leader del G20, in programma questo mese ad Osaka, in Giapponese. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono intensificate a maggio, dopo che Trump ha accusato Pechino di aver fatto marcia indietro da una serie di impegni assunti nell’ambito dei negoziati sul commercio. Nei mesi scorsi Trump ha portato al 25 per cento i dazi a carico di 200 miliardi di dollari di merci cinesi importate dagli Usa, ed ha già dato mandato al Rappresentante del commercio di approntare tariffe sulle rimanenti esportazioni cinesi. Il summit G20, che si terrà ad Osaka il 28 e 29 giugno prossimi, sarò la prima opportunità per una confronto diretto tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping dal summit G20 precedente, tenutosi a Buenos Aires lo scorso dicembre. (segue) (Was)