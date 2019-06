Giappone-Iran: Tokyo preoccupata per attacco a petroliera nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle due petroliere attaccate ieri, 13 giugno, nei pressi dello Stretto di Hormuz, in contemporanea con il colloqui a Tehran tra il premier giapponese Shinzo Abe e l’ayatollah Ali Khamenei, è un vascello giapponese. Si tratta della Kokuka Corageous, che dopo aver subito l’attacco, di natura ancora non precisata, è stata lasciata in fiamme alla deriva. I 44 membri dell’equipaggio sono incolumi, fatta eccezione per un ferito lieve, secondo quanto comunicato da Yutaka Katada, presidente di Kokuka Sangyo Co, l’operatore della nave. “Non ho idea del perché la nostra nave sia stata attaccata”, ha dichiarato Katada nel corso di una conferenza stampa a Tokyo. “Sono adirato per il pericolo cui sono state sottoposte le vite e la sicurezza dell’equipaggio”, ha aggiunto Katada. La nave trasportava 25mila tonnellate di metanolo dall’Arabia Saudita a Singapore, quando è stata colpita – pare da proiettili di artiglieria – nel Golfo dell’Oman, vicino al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. La seconda nave attaccata, la Front Altair, batteva bandiera delle Isole Marshall, ed era operata in leasing dal raffinatore petrolifero taiwanese Cpc Corp. (segue) (Git)