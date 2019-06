Giappone-Iran: Tokyo preoccupata per attacco a petroliera nello Stretto di Hormuz (4)

- La guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha accusato gli Stati Uniti di perseguire un cambio di regime nel suo paese, durante la conversazione di ieri a Tehran con il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. “Quel che dice (il presidente Usa, Donald) Trump, che non intende perseguire un cambio di regime (in Iran), è una menzogna. Se potesse farlo, lo farebbe, ma non ne è in grado”, ha detto l’Ayatollah durante il colloquio con il premier giapponese, che conclude oggi la sua visita a Tehran. L’incontro tra Khamenei e Abe è coinciso con un attacco a due petroliere nello Stretto di Hormuz, una delle quali giapponese; gli Usa e l’Iran si sono rinfacciati la responsabilità degli attacchi, Durante l’incontro, Khamenei ha garantito che l’Iran non persegue lo sviluppo di un arsenale atomico, ma ha anche chiuso la porta a ogni prospettiva di dialogo con gli Stati Uniti: “Non dubitiamo della tua sincerità e buona volontà”, ha detto ad Abe l’Ayatollah. “Ma non considero Trump una persona degna di un qualsiasi scambio di messaggi, non ho alcuna risposta per lui, né intendo rispondergli in futuro”. (segue) (Git)