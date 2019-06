Giappone-Iran: Tokyo preoccupata per attacco a petroliera nello Stretto di Hormuz (5)

- Khamenei, ha dichiarato che Teheran “non avvierà alcun negoziato con gli Stati Uniti”, osservando che il presidente Donald Trump non può essere considerato “una persona meritevole di risposte”. Secondo la stampa giapponese, le parole di Khamenei potrebbero indicare l’insuccesso della visita di Abe organizzata proprio con l’obiettivo di avviare una mediazione tra Stati Uniti e Iran. In una conferenza stampa rilasciata al termine dell’incontro con Khamenei, Abe ha dichiarato: "Ho dato all'ayatollah Khamenei la mia visione franca sulle intenzioni del presidente degli Stati Uniti…Sono dell'opinione che siano stati compiuti importanti progressi verso la pace e la stabilità in questa regione". Il premier giapponese ha inoltre aggiunto: "L'ayatollah Khamenei ha sottolineato che l'Iran non ha intenzione di fabbricare, possedere o usare armi nucleari. Mentre la strada per allentare le tensioni sarà molto difficile, voglio compiere ulteriori sforzi per la pace nella regione la cui stabilità è importante per il mondo”. (segue) (Git)