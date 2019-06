Giappone-Iran: Tokyo preoccupata per attacco a petroliera nello Stretto di Hormuz (6)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha esortato il presidente iraniano, Hassan Rohani, a fare tutto il possibile per evitare un ulteriore aumento delle tensioni tra il suo paese e gli Stati Uniti. Il capo del governo giapponese, che ha incontrato Rohani mercoledì 12 giugno, all’inizio della sua visita ufficiale di tre giorni all’Iran, ha avvertito che senza il riavvio di un dialogo tra Tehran e Washington c’è il rischio di un conflitto militare nel Medio Oriente. Durante una conferenza stampa a margine del colloquio tra i due leader, presso il Palazzo Saadabad di Tehran, Abe ha dichiarato che il Giappone è pronto a fare tutto quanto in suo potere per ridurre le frizioni tra Stati Uniti e Iran, ma ha anche esortato quest’ultimo a giocare un “ruolo costruttivo” per portare pace e stabilità nella regione mediorientale. “E’ necessario evitare uno scontro armato a qualunque costo. La pace e la stabilità nel Medio Oriente sono essenziali per la prosperità della regione e del mondo”, ha detto il premier giapponese. (segue) (Git)