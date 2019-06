Giappone-Iran: Tokyo preoccupata per attacco a petroliera nello Stretto di Hormuz (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abe ha intrapreso mercoledì 12 giugno una visita ufficiale di tre giorni in Iran, nel tentativo di disinnescare le tensioni in atto tra quel paese e gli Stati Uniti. Prima di imbarcarsi sul volo governativo, Abe ha dichiarato di voler dare un contributo di pace e stabilità al Medio Oriente. L’ambiziosa mossa diplomatica del premier giapponese giunge dopo che questi ha ottenuto il via libera del presidente Usa Donald Trump, in visita di Stato al Giappone alla fine di maggio. Abe ha incontrato il presidente iraniano Hassan Rohani, e oggi si confronterà con il leader supremo della Repubblica islamica, l’Ayatollah Khamenei. “Intendo condurre uno scambio di vedute improntato alla franchezza, per contribuire a placare le tensioni” regionali, ha dichiarato Abe. La visita è la prima di un premier giapponese all’Iran da oltre 40 anni a questa parte: l’ultima risale al 1978, prima della rivoluzione iraniana del 1979 e della conseguente crisi energetica internazionale. (segue) (Git)