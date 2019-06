Cina: Banca sviluppo, prestiti per circa 50 miliardi di dollari a inizio 2019

- I prestiti concessi della Banca dello sviluppo della Cina (Cdb) agli Stati membri, agli Stati osservatori e ai partner di dialogo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) ammontavano a 49,6 miliardi di dollari alla fine di marzo 2019. Lo riferisce la stampa cinese, sottolineando che Kirghizstan e Tagikistan hanno portato avanti la cooperazione in più settori con la Cdb. I prestiti di Cdb in Kirghizstan sono serviti a finanziare progetti nei settori dei minerali, delle telecomunicazioni, petrolchimico, dell'agricoltura e delle piccole e medie imprese (Pmi), con un saldo in sospeso di 350 milioni di dollari entro la fine del 2018. La Cdb ha concesso prestiti ai progetti del Tagikistan nei settori delle telecomunicazioni, cemento, elettricità, minerali, agricoltura e piccole e medie imprese, con un saldo in sospeso di 174 milioni di dollari entro la fine dell'anno scorso. (Cip)