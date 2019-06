Usa-Corea del Nord: svelati dettagli su lettera Kim Jong-un a Trump (8)

- La Corea del Nord aveva già effettuato esercitazioni di tiro il 4 maggio scorso, con il lancio di razzi e almeno un missile balistico a corto raggio sotto la supervisione diretta del leader Kim Jong-un, sono state una manovra “regolare e di natura difensiva”. Lo ha dichiarato ieri, 8 maggio, un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano. “La recente esercitazione condotta dal nostro Esercito non è alto che una parte del regolare addestramento militare, non ha alcun bersaglio particolare né punta ad aggravare la situazione nella regione”, ha dichiarato il portavoce, citato dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency (“Kcna”). Quello dello scorso 4 maggio è stato il primo lancio di un missile balistico da parte della Corea dal test di un missile balistico intercontinentale effettuato nel novembre 2017, all’apice della crisi nella Penisola coreana. (Was)