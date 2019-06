Medio Oriente: Consiglio sicurezza Onu richiede indagine sull'incidente nel Golfo dell'Oman

- Al termine della riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza dell'Onu (Unsc), il rappresentante permanente del Kuwait presso le Nazioni Unite, Mansour al-Otaibi, ha detto in conferenza stampa che è stata richiesta un'indagine approfondita sull'attacco di ieri alle due petroliere nel Golfo dell'Oman. Lo riferiscono i media statunitensi. Su richiesta degli Stati Uniti, l'Unsc si è riunito nel pomeriggio per confrontarsi sull'incidente. "È una violazione del diritto internazionale ed è un atto criminale e vorremmo vedere indagini, indagini approfondite e vorremmo sapere chi c'era dietro questo incidente", ha detto al-Otaibi, aggiungendo che tutti i membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno condannato gli attacchi. (segue) (Was)