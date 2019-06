Energia: Russia pronta a quintuplicare output gnl per rifornire paesi asiatici

- La Russia intende quintuplicare la propria produzione di gas naturale liquefatto (gnl) entro il 2035, con l’obiettivo di rispondere all’incremento della domanda nella regione asiatica, e di aggiudicarsi circa il 20 per cento del mercato globale. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il ministro dell’Energia russo, Alexander Novak, secondo cui Mosca si aspetta che in futuro circa il 70 per cento del gnl russo venga destinato all’Asia-Pacifico tramite la rotta commerciale nell’Oceano Artico. Novak ha spiegato che la Russia intende rafforzare la cooperazione con il Giappone sui fronti del finanziamento e della tecnologia per il gnl e i settori collegati. Il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente russo, Vladimir Putin, dovrebbero discutere la cooperazione economica tra i rispettivi paesi a margine del G-20 di Osaka, il prossimo 29 giugno; il ministro Novak potrebbe unirsi alla delegazione che accompagnerà il presidente russo in Giappone. (segue) (Git)