Corea del Sud-Giappone: presidente parlamento Moon si scusa per commenti sull’imperatore

- Il presidente dell’Assemblea nazionale sudcoreana, Moon Hee-sang, si è scusato ieri, per la prima volta, per i commenti in merito all’attuale imperatore emerito del Giappone, Akihito, pronunciati lo scorso 8 febbraio, prima dell’abdicazione di quest’ultimo. Moon si è scusato in occasione di un incontro a Seul con l’ex premier giapponese Yukio Hatoyama, che secondo la stampa sudcoreana l’ha rimproverato di aver pronunciato parole scortesi per il Giappone e i suoi cittadini. “Voglio dire a quanto si sono sentiti offesi (dalle mie dichiarazioni) che mi dispiace”, ha detto il presidente del parlamento sudcoreano. Durante una intervista concessa a “Bloomberg” lo scorso 8 febbraio, Moon aveva chiesto ad Akihito di scusarsi pubblicamente per i trascorsi dell’imperialismo giapponese nella Penisola coreana, e in particolare per la schiavitù sessuale di cui si sarebbero macchiati i militari giapponesi durante l’occupazione della Penisola: un’accusa che Tokyo nega, e che pesa tuttora sulle relazioni tra i due paesi. (segue) (Git)