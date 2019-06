Corea del Sud-Giappone: presidente parlamento Moon si scusa per commenti sull’imperatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nam Gean-pyo, funzionario ritenuto molto vicino al presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è stato scelto all’inizio di giugno per il ruolo di nuovo ambasciatore sudcoreano in Giappone, in un frangente di grave deterioramento nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Il 62enne Nam ha commentato la propria nomina ad ambasciatore esprimendo l’impegno a lavorare per il ripristino dell’interlocuzione tra i due paesi asiatici, complicata da questioni storiche aperte come quelle del lavoro forzato e della schiavitù sessuale durante l’occupazione giapponese della Penisola coreana, prima e durante la Seconda guerra mondiale. Figure vicine a Nam affermano che il nuovo ambasciatore sia sincero nella determinazione e migliorare le relazioni bilaterali, che attraversano il momento forse peggiore dalla firma del Trattato sulle relazioni di base, nel 1965, con cui è stata sancita la normalizzazione dei rapporti diplomatici. Nam ha già lavorato all’ambasciata sudcoreana di Tokyo tra il 1992 e il 1995. All’epoca, il funzionario aveva scelto di vivere in un quartiere popolare di Tokyo, a Nakano Ward, per “meglio comprendere come vivono le persone giapponesi ordinarie”. (segue) (Git)