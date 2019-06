Corea del Sud-Giappone: presidente parlamento Moon si scusa per commenti sull’imperatore (3)

- Il governo della Corea del Sud ha reso noto alla fine del mese scorso che “valuterà attentamente” la richiesta del Giappone di ricorrere alla procedura arbitrale prevista dal trattato bilaterale del 1956, in risposta alle sentenze della giustizia sudcoreana contro aziende giapponesi per i casi di lavoro forzato in tempo di guerra. La risposta di Seul rappresenta di fatto uno schiaffo al Giappone: Tokyo, infatti, aveva avanzato la richiesta di arbitrato già lo scorso gennaio, e il governo sudcoreano aveva replicato allo stesso modo, senza però fornire nei mesi successivi alcuna risposta formale. “Il nostro governo ha ricevuto oggi una lettera ufficiale della parte giapponese attraverso un canale diplomatico, in cui si chiede la convocazione di una commissione arbitrale”, riferisce una nota del ministero degli Esteri sudcoreano. “Il governo valuterà attentamente l’iniziativa della parte giapponese in ogni suo aspetto”, prosegue la nota. (segue) (Git)