Brasile: Bolsonaro si scusa con deputata Maria do Rosario per frasi riconosciute come apologia di stupro (3)

- Il risarcimento in sede civile era stato disposto dopo che a febbraio la Corte suprema (Stf) aveva respinto un appello della difesa di Bolsonaro, che chiedeva anche la sospensione della condanna per danni morali. Nella decisione, il giudice supremo Marco Aurelio aveva sottolineato che l'immunità prevista dalla Costituzione, secondo la quale il presidente della Repubblica non può essere giudicato anche per atti commessi prima di entrare in carica, non si adattava alle questioni civili, come il risarcimento dei danni morali nel caso del processo in questione. (segue) (Brb)