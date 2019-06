Brasile: Ibge, macellazione di suini in aumento del 5,5 per cento nel primo trimestre

- La macellazione di suini in Brasile ha registrato un aumento del 5,5 per cento nel primo trimestre del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che il dato del trimestre rappresenta il record assoluto nella serie storica iniziata nel 1997. I produttori brasiliani hanno macellato in tutto 11,31 milioni di capi suini. Rispetto al quarto trimestre del 2018 l'aumento è stato dell'1,1 per cento. In termini assoluti nel primo trimestre del 2019 sono stati macellati 589.000 maiali in più rispetto allo stesso periodo del 2018, grazie all'aumento della produzione in 20 di 27 stati brasiliani. Gli aumenti più significativi si sono verificati nello stato di Santa Catarina (+195 mila capi), Rio Grande do Sul (+104 mila), San Paolo (+83 mila), Paraná (+74 mila) , Minas Gerais (+66 mila), Mato Grosso (+64 mila), Goiás (+9 mila) e Mato Grosso do Sul (+5 mila). Lo stato di Santa Catarina ha mantenuto la leadership nella macellazione dei suini, coprendo il 26,6 per cento del totale nazionale, seguito dal Paraná (20,7 per cento) e Rio Grande do Sul (18,8 per cento). (Brb)