Stati Uniti-Cina: aziende Usa di retail esortano Casa Bianca a risolvere disputa commerciale

- Più di 660 aziende di vendita al dettaglio hanno scritto oggi, 13 giugno, alla Casa Bianca per chiedere di rimuovere le tariffe contro Pechino e trovare una risoluzione rapida nella disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina. La lettera è in risposta alla minaccia del presidente Usa, Donald Trump, di imporre tariffe per altri 300 miliardi di dollari in merci provenienti dalla Cina. I rivenditori statunitensi, i produttori e aziende tecnologiche hanno avvertito il presidente Trump che le tariffe contro la Cina colpiranno l'economia statunitense, causeranno perdite di posti di lavoro e danneggeranno milioni di consumatori. "Sappiamo in prima persona che le tariffe aggiuntive avranno un impatto significativo, negativo e a lungo termine sulle imprese americane, gli agricoltori, le famiglie e l'economia statunitense", hanno affermato nella lettera marchi come Walmart, Costco, Five Below, Ikea, Gap, J. Crew, JC Penney, Macy's e Kohl's, e ancora Eddie Bauer, Puma, Urban Outfitters, Burton Snowboards, Bauer Hockey e Foot Locker. (segue) (Was)