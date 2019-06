Brasile: Bolsonaro e Moro useranno solo cellulari crittografati dall'agenzia di intelligence (2)

- La decisione di adottare strumenti più sofisticati e difficili da penetrare è stata presa in seguito alla pubblicazione dell'inchiesta del giornale "Intercept", costruita su un "importante volume" di conversazioni private tra i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato" della procura federale di Curitiba, e l'ex giudice Sergio Moro dai quali si evincerebbe una trama per costruire prove da usare nel processo contro "Lula". La disposizione è stata adottata nonostante non sia stato tuttavia provato che le conversazioni siano state 'trafugate' dai telefoni dei magistrati grazie all'intervento esterno di hacker. (segue) (Brb)