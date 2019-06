Usa: legislatori commissione Giustizia esaminano prove del rapporto di Mueller

- Alcuni membri della commissione Giustizia della Camera hanno iniziato ad esaminare le prove raccolte dall'ex procuratore speciale Robert Mueller. Lo scrive il quotidiano “Politico”, citando diverse fonti democratiche. Si tratta dell'inizio di una serie di visite dei legislatori al dipartimento di Giustizia per vedere le trascrizioni degli interrogatori di Mueller, le testimonianze e altre informazioni potenzialmente esplosive che Mueller ha usato per compilare il suo rapporto di 448 pagine sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016 e sul presunto reato di ostruzione del presidente Donald Trump. Non è chiaro quali prove di Mueller siano state rese disponibili e quali no, sia per via del privilegio esecutivo che per altre restrizioni. La scorsa settimana il presidente della Commissione Giustizia della Camera, il democratico Jerry Nadler, ha raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia che ha accettato di fornire al Congresso le prove chiave raccolte dall'ex procuratore speciale Robert Mueller e che potrebbero far luce sui possibili reati di ostacolo alla giustizia e abuso di potere da parte del presidente Trump. (Was)