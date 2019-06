Canada: governo federale annuncia tassa sul carbonio ad Alberta dal primo gennaio (2)

- "Dobbiamo andare avanti per affrontare i cambiamenti climatici. Vediamo gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso le condizioni meteorologiche estreme”, ha aggiunto il ministro McKenna. Alberta si è unita ad altre quattro province - New Brunswick, Ontario, Manitoba e Saskatchewan - che hanno rifiutato di imporre i propri prelievi di carbonio, lasciando ad Ottawa la decisione se imporre quella federale. Kenney ha detto che se Ottawa imporrà la sua tassa, si unirà al Saskatchewan e all'Ontario per combatterla in tribunale. (Res)