Medio Oriente: Usa inviano cacciatorpediniere della Marina nel golfo dell'Oman dopo attacchi a petroliere

- Il cacciatorpediniere della Marina militare statunitense USS Mason è in viaggio verso il golfo dell'Oman per fornire assistenza in seguito ai recenti attacchi a due petroliere in transito: lo riferisce il portavoce del Comando Centrale (CentCom), il tenente colonnello Earl Brown, in un comunicato stampa. Ieri, 13 giugno, due petroliere sono state colpite nel Golfo di Oman, vicino allo stretto di Hormuz. La causa dell'incidente rimane sconosciuta, ma gli Stati Uniti hanno già accusato l'Iran e hanno deciso di inviare un cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti nella regione. "USS Mason è in rotta verso la scena per fornire assistenza", ha detto Brown giovedì. "Gli Stati Uniti e i nostri partner nella regione prenderanno tutte le misure necessarie per difendere noi stessi e i nostri interessi. Gli attacchi di oggi rappresentano una chiara minaccia alla libertà di navigazione internazionale e alla libertà di commercio", si legge. (Was)