Brasile: Bolsonaro si scusa con deputata Maria do Rosario per frasi riconosciute come apologia di stupro

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le scuse formali alla deputata Maria do Rosário verso la quale nel 2003 aveva rivolto frasi ingiuriose riconosciute dai giudici come apologia di stupro. Le scuse formali sono infatti state formulate da Bolsonaro in "adempimento di una decisione giudiziaria" che obbliga il capo di Stato a scusarsi pubblicamente per la sua condotta attraverso le pagine di un giornale di grande diffusione e attraverso i social network. Il giudice della diciottesima sezione civile del Tribunale di Brasilia, Tatiana Dias da Silva Medina, lo scorso 24 maggio aveva concesso un termine di 15 giorni al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, per il pagamento del risarcimento di 10 mila real (2.200 euro) per danni morali subiti dal deputato federale Maria do Rosario, oltre che al pagamento, Bolsonaro dovrà anche scusarsi pubblicamente per la sua condotta attraverso le pagine di un giornale di grande diffusione e i social network. Il risarcimento civile si riferisce a un episodio del 2004, quando l'allora deputato Bolsonaro nel corso di un alterco all'esterno della Camera dei deputati disse alla deputata Maria do Rosario del Partito dei lavoratori: "Non ti stuprerei mai, perché non lo meriti", aggiungendo "sei molto brutta" e "non sei il mio tipo". (segue) (Brb)