Stati Uniti-Cina: aziende Usa di retail esortano Casa Bianca a risolvere disputa commerciale (2)

- "Un'escalation della guerra commerciale non è nell'interesse del paese, e entrambe le parti perderanno", precisano. Il mese scorso, l'amministrazione Trump ha aumentato le tariffe dal 10 al 25 per cento sui beni cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari. Le tariffe si applicano ai prodotti di consumo come bagagli, materassi, borse, biciclette, aspirapolvere e condizionatori d'aria. Inoltre, Trump ha minacciato di imporre tariffe per ulteriori 300 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina, compresi giocattoli, vestiti, scarpe, elettrodomestici e televisori. (Was)