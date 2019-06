Algeria: generale in congedo Ali Ghediri in custodia cautelare dopo interrogatorio con giudici

- Il generale in congedo ed ex candidato presidenziale Ali Ghediri è stato posto in custodia cautelare stasera, dopo essere comparso davanti ai giudici del tribunale civile di Dar El Beida. Lo si apprende da una dichiarazione pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook di Ali Ghediri. "L'ex candidato presidenziale Ali Ghediri è in stato di arresto dopo la sua apparizione davanti al giudice istruttore della Corte di Dar El Beida. Una dichiarazione completa verrà pubblicata più tardi ", si legge sulla pagina social. Il quotidiano algerino "El Bilad" aveva diffuso ieri sera la notizia dell’arresto di Ghediri. Le ragioni dell'arresto del generale rimangono tuttora ancora sconosciute. (Ala)