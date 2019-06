Brasile: Bolsonaro e Moro useranno solo cellulari crittografati dall'agenzia di intelligence (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo il suo insediamento, più volte l'Abin aveva chiesto al presidente di utilizzare un telefono sicuro. Bolsonaro però aveva sempre deciso di rimanere fedele al suo smartphone attraverso il quale gestisce il suo profilo Twitter e soprattutto i suoi contatti personali attraverso l'applicazione WhatsApp. Il telefono cellulare dell'Abin è noto come Secure Communication Terminal (Tcs), un dispositivo crittografato utilizzato dalle autorità per gestire questioni di pubblico interesse. Il Tcs, tuttavia, non consente l'installazione di WhatsApp e Telegram, che sono applicazione facili da usare e molto diffuse e neanche l'installazione di Twitter, social network diventato il canale ufficiale di comunicazione del governo federale, o Instagram. Questo principalmente perché le applicazioni presentano difetti e risultano più facilmente vulnerabili a eventuali attacchi esterni. Oltre al telefono crittografato, Abin offre come mezzo di comunicazione sicuro un'e-mail (anche questa crittografata) e un telefono fisso con sistema di sicurezza. Quanto ai predecessori di Bolsonaro, Dilma Rousseff non aveva un telefono personale e utilizzava i dispositivi di consulenti personali e Michel Temer, più tradizionalista quasi mai usava i messaggi preferendo il contatto telefonico. (Brb)