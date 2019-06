Medio Oriente: Consiglio sicurezza Onu richiede indagine sull'incidente nel Golfo dell'Oman (2)

- Alla domanda su chi pensa sia responsabile dell'incidente, l'ambasciatore ha rifiutato di commentare, mentre il rappresentante Usa, Jonathan Cohen, ha dichiarato di aver informato il consiglio sulla valutazione degli Stati Uniti secondo cui il responsabile sarebbe l'Iran. Giovedì due navi, Front Altair e Kokuka Courageous, sono state colpite nelle acque territoriali iraniane nel Golfo di Oman. Le cause dell'incidente rimangono sconosciute. L'incidente nel Golfo di Oman ha già provocato un aumento del 4 per cento dei prezzi del petrolio. (Was)