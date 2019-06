Medio Oriente: segretario Stato Usa Pompeo, Iran responsabile dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman

- L'Iran è responsabile dell'attacco alle due petroliere avvenuto questa mattina nel Golfo dell’Oman: lo detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante una conferenza stampa a Washington. Il segretario di Stato ha detto che l'intelligence ritiene ci sia Teheran dietro gli attacchi alle due petroliere nel Golfo di Oman, in un braccio di mare situato tra le 25 e le 14 miglia nautiche al largo del porto iraniano di Bandar e Jaskma, ma non ha presentato alcuna prova del coinvolgimento dell'Iran. "Questo è solo l'ultimo di una serie di attacchi istigati dalla Repubblica islamica dell'Iran e dai suoi surrogati contro gli interessi statunitensi e degli alleati", ha detto Pompeo. Nessuna nazione o gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, il secondo nella regione, nell'ultimo mese, che ha avuto come obiettivo delle petroliere. (segue) (Was)