Medio Oriente: segretario Stato Usa Pompeo, Iran responsabile dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman (2)

- La Quinta flotta della Marina militare degli Stati Uniti con sede nel Bahrein ha riferito oggi di aver ricevuto due chiamate di soccorso e ha inviato sul posto il cacciatorpediniere USS Bainbridge. Le due petroliere coinvolte sono la Mt Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà della norvegese Frontline Management, e la Kokuka Courageous, battente bandiera panamense e di proprietà della Bsm Ship Management con sede a Singapore e noleggiata dalla compagnia giapponese Kokuka Sangyo. Le due navi risultano gravemente danneggiate ma non rischiano di affondare secondo quanto riferito dai rispettivi armatori. L'accusa di Pompeo andrà ad alimentare ancora di più la tensione tra l'amministrazione Trump e i leader iraniani, già alta dall'inizio di maggio quando la Casa Bianca ha annunciato movimenti militari in risposta a ciò che i funzionari statunitensi considerano una maggiore minaccia da parte dell'Iran. (Was)