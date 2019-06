Usa: polizia uccide afroamericano a Memphis, feriti 24 agenti negli scontri

- Sono almeno 24 gli agenti della polizia di Memphis rimasti feriti durante gli scontri iniziati nella città del Tennessee mercoledì sera, dopo che gli agenti hanno sparato e ucciso Brandon Webber, 20 anni. Il ragazzo, ricercato, è stato colpito a morte mentre tentava di fuggire dagli agenti che hanno aperto il fuoco. Secondo la polizia Webber "ha tentato di speronare più volte i veicoli degli ufficiali prima di uscire dal veicolo con un'arma". Una ricostruzione dei fatti smentita però da alcuni testimoni oculari, che negano che Webber avesse un'arma. I residenti hanno iniziato a radunarsi per la strada, dove la tensione con le forze dell'ordine è salita tanto da costringere gli agenti ad usare lacrimogeni per disperdere la maggior parte della folla. (Was)