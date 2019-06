Brasile: Bolsonaro si scusa con deputata Maria do Rosario per frasi riconosciute come apologia di stupro (2)

- "In virtù di una decisione giudiziaria, chiedo pubblicamente scusa per i miei discorsi rivolti alla deputata Maria Do Rosario Nunes. In quell'episodio, in un momento concitato, nel corso di uno scontro ideologico tra parlamentari, in particolare per quanto riguarda la politica dei diritti umani, nel 2003 dopo essere stato ingiustamente offeso dal deputato in questione, che mi aveva insultato e chiamato stupratore, le risposto affermando che 'non meritava di essere violentata", scrive nella lettera pubblicata su Twitter. Nel testo, il presidente ha anche espresso "pieno e illimitato rispetto per le donne" ricordando la sua attività parlamentare in merito, affermando di aver invocato sentenze più severe per gli autori di reati sessuali. Bolsonaro ha anche ricordato di aver proposto un disegno di legge sulla "castrazione chimica per stupratori, proprio come una misura di protezione per le donne" e un altro progetto che "ha cercato di rendere odiosi crimini di passione, le principali vittime sono donne". (segue) (Brb)