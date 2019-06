Brasile: Bolsonaro si scusa con deputata Maria do Rosario per frasi riconosciute come apologia di stupro (4)

Brasilia, 13 giu 22:28 - (Agenzia Nova) - Diversa invece fu la decisione per il versante penale del procedimento. Nella stessa udienza in Corte suprema, il giudice, Luiz Fux, aveva infatti disposto la sospensione dei due procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte contro il presidente Jair Bolsonaro, per i reati di apologia dello stupro e ingiuria, azioni che si riferiscono allo stesso episodio. Nella decisione di sospendere le azioni penali contro il presidente, il giudice Fux ha citato la disposizione della Costituzione che prevede che il presidente della Repubblica, nell'esercizio del suo mandato, non possa essere perseguito per atti estranei al suo ruolo. Nelle sue motivazioni il giudice Fux aveva sostenuto che avendo Bolsonaro assunto l'incarico di presidente il primo gennaio 2019, dovessero venire applicate le norme della Costituzione che determinano l'immunità temporanea ai capi di stato e di governo. L'azioni penale è stata dunque sospesa e potrà essere ripresa al termine del mandato. (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Diversa invece fu la decisione per il versante penale del procedimento. Nella stessa udienza in Corte suprema, il giudice, Luiz Fux, aveva infatti disposto la sospensione dei due procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte contro il presidente Jair Bolsonaro, per i reati di apologia dello stupro e ingiuria, azioni che si riferiscono allo stesso episodio. Nella decisione di sospendere le azioni penali contro il presidente, il giudice Fux ha citato la disposizione della Costituzione che prevede che il presidente della Repubblica, nell'esercizio del suo mandato, non possa essere perseguito per atti estranei al suo ruolo. Nelle sue motivazioni il giudice Fux aveva sostenuto che avendo Bolsonaro assunto l'incarico di presidente il primo gennaio 2019, dovessero venire applicate le norme della Costituzione che determinano l'immunità temporanea ai capi di stato e di governo. L'azioni penale è stata dunque sospesa e potrà essere ripresa al termine del mandato. (Brb)