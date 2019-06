Usa: Pelosi, Trump dà via libera a nuove ingerenze straniere

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha detto che i commenti del presidente statunitense Donald Trump circa l'accettazione di informazioni dannose sui suoi rivali da parte di governi stranieri, invitano ad ulteriori interferenze nelle elezioni. In una conferenza stampa, Pelosi ha criticato i commenti di Trump, definiti "così sprezzanti da ignorare, essere indifferenti, alla legge e a qualsiasi senso di etica su chi siamo come paese per dire che invita nuovamente l'interferenza straniera". Pelosi ha detto che i commenti di Trump, pronunciati durante un'intervista all'emittente “Abc News”, non hanno "alcun senso etico". "È una cosa molto triste che non sappia distinguere il bene dal male", ha detto la speaker della Camera. Pelosi ha anche osservato che, anche se esiste una legge che impedisce ad una campagna elettorale di accettare contributi da parte di un governo straniero, è necessario avere maggiore chiarezza sull'argomento.(Was)