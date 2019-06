Brasile: la Cina riprende importazioni carne bovina dopo blocco per caso "mucca pazza" (2)

- Il ministero dell'Agricoltura brasiliano aveva confermato la sospensione temporanea dei certificati sanitari per le esportazioni di carni bovine verso la Cina lo scorso 3 giugno, avvenuta dopo la notifica di un caso di encefalopatia spongiforme bovina, segnalato al ministero il 31 maggio. Per il ministero si è trattato di un evento isolato e privo di rischi per la popolazione, tanto che anche l'Organizzazione internazionale della salute animale (Oie), dopo aver analizzato il caso, aveva mantenuto invariato lo status sanitario concesso al Brasile,dal momento che classifica il caso come "rischio insignificante" per gli allevamenti e per la salute pubblica. (segue) (Brb)