Brasile: la Cina riprende importazioni carne bovina dopo blocco per caso "mucca pazza" (3)

- Secondo il dipartimento di difesa degli allevamenti del ministero dell'Agricoltura, la malattia è stata registrata su una mucca di 17 anni. L'animale è stato macellato e il materiale a rischio contaminato è stato rimosso e incenerito nel macello stesso. I prodotti della mucca sono stati identificati, sequestrati e messi a disposizione per le analisi. Considerate le misure preventive adottate, il ministero esclude il rischio che la malattia si possa trasmettere alla popolazione perché non c'è stato alcun contatto tra l'animale e la catena alimentare umana. Tutti i paesi che hanno importato il prodotto brasiliano sono stati informati, ma le esportazioni di carni bovine verso altri paesi non sono state influenzate. L'accordo di sospensione temporanea è specifico infatti, solo per la Cina. (Brb)