Ict: Conte su 5G incontra procuratore Antimafia, opportunità senza depotenziare accertamento reati

- Nel contesto delle iniziative volte ad individuare tutti i profili connessi alla nuova tecnologia 5G, oggetto di costante attenzione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sia sul piano legislativo (completamento della direttiva Nis sulla sicurezza cibernetica) che delle opportunità di progresso e sviluppo sociale ed economico, sono state avviate interlocuzioni istituzionali dirette ad acquisire elementi in merito. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. In tal senso, considerato il ruolo fondamentale dell’Autorità giudiziaria nella direzione delle investigazioni anche di natura tecnica, in data odierna il presidente del Consiglio ha incontrato il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, acquisendo elementi di interesse sulle rilevanti problematiche poste dalla nuova tecnologia 5G e sul considerevole impatto che essa rischia di avere sulle indagini penali. (segue) (Com)