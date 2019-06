Ict: Conte su 5G incontra procuratore Antimafia, opportunità senza depotenziare accertamento reati (2)

- Dal colloquio - prosegue la nota - sono scaturiti spunti di riflessione interessanti che saranno oggetto di approfondimento con i ministeri di Giustizia, Interno e dello Sviluppo economico e con il necessario coinvolgimento degli operatori del settore delle telecomunicazioni, allo scopo di completare il quadro delle misure legislative a tutela degli interessi nazionali connessi alla tecnologia 5G che, pur rappresentando una grande opportunità per il paese, necessita di specifiche attenzioni per garantire che il quadro delle tutele dei diritti e degli strumenti per l’accertamento dei reati non risulti depotenziato. Al termine dell’incontro il presidente del Consiglio ha salutato i magistrati della direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, augurando loro buon lavoro, nella consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata anche transnazionale e al terrorismo rappresenta un impegno ineludibile nei confronti dei cittadini e della comunità internazionale. (Com)