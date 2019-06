Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Incontro "Tecnologie per la servoglianza cittadina a 360°", organizzato da Lega Viterbo in collaborazione con la Secur Impianti. Saranno presenti cittadini, amministratori ed autorità.Viterbo, Terme dei Papi (ore 10)- Presentazione dei nuovi dati economici su "L'Economia del Lazio" elaborati dalla Banca d'Italia.Via XX Settembre 97/E (ore 11.45)- Conferenza per l'incarico di direzione del Parco archeologico dell'Appia Antica. Intervengono i direttori Daniela Porro, Simone Quilici. Sarà presente il direttore generale musei, Antonio Lampis.Complesso Capo di Bove, via Appia Antica 222 (ore 12)- Incontro pubblico sul “Lavoro di cittadinanza”, promosso dal movimento Patria e Costituzione con l’intervento, tra gli altri, di Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma.La Cacciarella, via Casal Bruciato 11 (ore 17.30) (Rer)