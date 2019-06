Cile: presidente Pinera annuncia rimpasto in sei ministeri tra cui Esteri ed Economia (2)

- Il professore di Diritto ed ex ministro della Giustizia, Teodoro Ribera Neumann, sostituirà Roberto Ampuero alla guida del ministero degli Esteri. Ampuero è stato il fautore di una politica estera caratterizzata a livello regionale da un forte attivismo all'interno dei paesi che condannano il regime venezuelano di Nicolas Maduro e soprattutto dalla promozione della creazione di un'istanza regionale come il Prosur, criticata dai paesi non aderenti per essere troppo caratterizzata come un allineamento di governi conservatori. Ad assumere la guida del ministero dell'Economia al posto dell'uscente José Ramon Valente, sarà invece Juan Andrés Fontaine, che era precedentemente a capo del ministero delle Opere pubbliche. In questo caso è da sottolineare come possibile fattore dell'avvicendamento il rallentamento della marcia dell'economia, le cui prospettive di crescita secondo la stessa Banca centrale sono scese dal 4 al 3,5 per cento. (segue) (Abu)