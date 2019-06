Usa: agenzia federale di controllo raccomanda rimozione consigliere Conway per violazione Hatch Act

- L'ufficio del Consigliere speciale (Osc) ha raccomandato la rimozione del consigliere della Casa Bianca, Kellyanne Conway, dall'ufficio federale per aver violato la Hatch Act, che impedisce ai dipendenti federali di svolgere attività politica nel corso del loro incarico. Secondo il rapporto, presentato al presidente Usa Donald Trump, Conway ha violato la legge Hatch in numerose occasioni,"denigrando i candidati alla presidenza democratica mentre parlava nelle sue funzioni ufficiali durante le interviste televisive e sui social media". L'agenzia l'ha descritta come "recidiva". Mentre il presidente e il vicepresidente sono esentati dal Hatch Act, tale privilegio non si estende ai dipendenti federali. (segue) (Was)