Usa: agenzia federale di controllo raccomanda rimozione consigliere Conway per violazione Hatch Act (2)

- "Le violazioni della signora Conway, se lasciate impunite, manderebbero un messaggio a tutti i dipendenti federali che non c'è bisogno di rispettare le restrizioni del Hatch Act. Le sue azioni erodono così le fondamenta principali del nostro sistema democratico, lo stato di diritto", ha detto l'Osc nella lettera a Trump. L'ufficio del Consigliere speciale è un'agenzia investigativa e giudiziaria federale indipendente il cui obiettivo principale è la salvaguardia del sistema di merito nel lavoro federale proteggendo dipendenti, in particolare nei casi di "whistleblowing”. L'Osc si occupa anche di far rispettare la legge Hatch che richiede restrizioni nell'attività a scopi politici da parte dei dipendenti del governo. (Was)