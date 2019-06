Usa-Iran: Twitter rimuove 4.800 account collegati alla Repubblica islamica

- Twitter ha rimosso dalla propria piattaforma circa 4.800 account legati all’Iran. Lo ha annunciato il capo dell’Integrità del sito Yoel Roth in un comunicato stampa, inquadrando la decisione nel contesto degli sforzi per “fermare la diffusione di disinformazione”. “Nell’ottobre del 2018 abbiamo pubblicato un primo archivio di tweet divulgati nel contesto di operazioni d’informazione condotte da apparati statali. Oggi abbiamo integrato quell’archivio rimuovendo tutti gli account coinvolti”, ha fatto sapere Roth. Nel complesso Twitter ha rimosso 4.779 account legati a tre sotto-insiemi originati in Iran, 130 account falsi creati in Spagna, 33 in Venezuela e quattro considerati collegati all’Agenzia russa per la ricerca su Internet. “Crediamo che quella gente e quelle organizzazioni, con il favore di poteri istituzionali e violando coscientemente i nostri termini di servizio, non stiano contribuendo a un dibattito sano, ma stiano attivamente lavorando per danneggiarlo”, ha dichiarato Roth. Da tempo il governo degli Stati Uniti sta esercitando pressioni su piattaforme social come Facebook e Twitter perché agiscano contro attori stranieri che starebbero portando avanti “campagne d’influenza” online. (Res)