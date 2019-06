Albania: fondi lobbying in Usa, avviato procedimento penale contro leader opposizione

- La procura albanese ha fatto sapere oggi di avere avviato un procedimento penale nei confronti del leader dell'opposizione albanese di centro destra Lulzim Basha, relative ai fondi di lobbying pagati negli Stati Uniti. La prossima settimana, Basha è stato convocato a presentarsi in procura, in qualità di imputato, per comunicargli i capi di accusa. Il Partito democratico (Pd) albanese, principale formazione del centro destra, guidato da Lulzim Basha, avrebbe nascosto, secondo la procura, il pagamento di 650 mila dollari a favore di una società statunitense per attività di lobbying presso l'amministrazione Usa. L'inchiesta, avviata già nel 2017, ha segnato una svolta dopo l'arrivo in via ufficiale di informazioni dalle autorità degli Stati Uniti e della Scozia. (segue) (Alt)