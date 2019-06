Albania: fondi lobbying in Usa, avviato procedimento penale contro leader opposizione (3)

- Alla Commissione elettorale centrale in Albania, presso la quale i partiti politici albanesi sono obbligati a dichiarare i loro finanziamenti, il Pd però risulta aver pagato 25 mila dollari alla Muzin Capitol, e 100 mila dollari in due rate all'altra società Barnes and Thornburg Llp. Il partito di Basha, ha sostenuto già all'epoca di "non aver avuto nessuna relazione contrattuale con nessuna altra società di lobbying, e di non aver effettuato nessun altro pagamento, oltre a quanto dichiarato". La Muzin da parte sua ha dichiarato che solo le proprie spese per subappalti relativi ad attività a favore del Pd sarebbero state superiori ai 100 mila dollari. Per quanto riguarda i 500 mila dollari, che la Muzin ha dichiarato di averli ottenuti direttamente dal Partito democratico, nel novembre del 2017, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva albanese "Klan Tv", Basha aveva invece offerto un'altra versione, sostenendo che i 500 mila dollari fossero stati raccolti dalla comunità albanese negli Usa, senza però offrire ulteriori dettagli. (segue) (Alt)