Albania: fondi lobbying in Usa, avviato procedimento penale contro leader opposizione (5)

- Le due società sarebbero invece controllate da altre due società, "Babyonica" e "KF Global Management", registrate nel Regno Unito, il cui 75 per cento delle azioni spetterebbe a due cittadini russi Evgeny Sheremetyev e Kostantin Ferulev. Un articolo investigative dell'emittente televisiva albanese "Top Channel", ha sostenuto che i veri proprietari sarebbero altre due persone di cittadinanza russa, Victoria Valkovskaya e Natasha Radysheva, i cui legami portano sempre ad altri personaggi e società in Russia. Il Pd ha negato ogni legame con i russi, dichiarando di "non aver mai avuto e non ha nessun legame diretto o indiretto con individui o società russe". (segue) (Alt)