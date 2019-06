Algeria: arrestato l’ex ministro del Commercio e leader del Movimento popolare Benyounes

- Anche il presidente del Movimento popolare algerino (Mpa), l’ex ministro del Commercio Amara Benyounes, è stato posto questa sera in custodia cautelare dai giudici inquirenti della Corte suprema. Lo riferiscono i media locali, secondo cui Benyounes si trova attualmente nel carcere di El Harrach, ad Algeri. Il politico è indagato per corruzione, sperpero di danaro pubblico traffico d’influenze e abuso di potere. In mattinata, nell’ambito dello stesso caso, era finito in carcere l’ex premier Abdelmalek Sellal. (Ala)